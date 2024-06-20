Владимир Гомельский назвал главную причину победы «Бостона» в финале НБА — 2024

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о победе «Бостон Селтикс» в НБА в сезоне-2023/2024. В финальной серии «Бостон» встречался с клубом «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. «Селтикс» выиграли серию со счётом 4-1. Самым ценным игроком финальной серии был признан защитник «Бостона» Джейлен Браун.

«Бостон» укомплектован с большим умом и на большую перспективу. Поклон в адрес генерального менеджера команды Брэда Стивенса. С моей точки зрения, главная причина уверенной победы «Бостона» – сбалансированность. У тренера Маззуллы восемь игроков, которые с разной степенью успеха опасны в атаке. И все они играют в обороне с высокой самоотверженностью. В четырёх матчах из пяти «Селтикс» не позволили «Далласу» набрать 100 очков. То есть главным фактором победы была защита. У «Далласа», в свою очередь, баланса не было ни в атаке, ни в защите. По набранным очкам Дончич – безусловный лидер, но плохой защитник. Следом за ним идёт Кайри, но «Бостон» с ним справлялся, не давая набирать много очков. А дальше у «Далласа» не было ни третьей, ни четвёртой опций в атаке. По игре в обороне лучшие в «Далласе» – Джонс и Вашингтон. Но они оба нападающие, то есть опекать такую разнообразную заднюю линию «Бостона» в «Далласе» некому», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: