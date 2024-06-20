Инсайдер: не понимаю, почему «Клипперс» не делают предложение Полу Джорджу

Авторитетный спортивный обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст выразил недоумение тем, что «Лос-Анджелес Клипперс» до сих пор не сделал предложение одной из своих главных звёзд Полу Джорджу.

«Клипперс» ведут себя очень интересно, и я не совсем понимаю, чего они хотят. Не нужно быть инсайдером НБА, чтобы понимать, что у Пола Джорджа есть другие варианты как у свободного агента. Мы знаем, что «Сиксерс» и другие клубы проявляют к нему интерес.

У Пола Джорджа есть предложения, но он всё ещё остаётся свободным агентом. Почему? Он родом из Лос-Анджелеса, он хочет играть за «Клипперс», он уже продлевал с ними контракт. Почему они не делают ему предложение? Они знают, что у него есть другие варианты. Они понимают, что могут потерять его бесплатно. Если уйдёт Пол Джордж, они могут потерять и Джеймса Хардена.

«Клипперс» могли бы подписать Пола Джорджа сегодня, но тот факт, что они, похоже, не отвечают на предложения других команд, заслуживает внимания», — сказал Уиндхорст в эфире шоу First Take на ESPN.

В завершившемся сезоне 34-летний Джордж провёл 74 матча в регулярном чемпионате НБА за калифорнийский клуб, в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. Также на его счету шесть матчей в плей-офф (19,5 очка, 4,8 передачи и 6,8 подбора).

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У кого больше всех очков в НБА: