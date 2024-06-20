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Дончич — шестой игрок в истории НБА с 1500 очками в первых 50 играх плей-офф в карьере

Дончич — шестой игрок в истории НБА с 1500 очками в первых 50 играх плей-офф в карьере
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18 июня завершился сезон-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпионом которого стал «Бостон Селтикс», одолевший в финальной серии «Даллас Маверикс» (4-1).

Словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич набрал в общей сложности в завершившемся плей-офф 635 очков. Последний матч серии с «Селтикс» стал для словенца 50-м за карьеру в плей-офф НБА.

Таким образом, Дончич стал шестым игроком в истории НБА, которому удалось преодолеть отметку в 1500 очков в первых 50 матчах плей-офф. Ранее это удавалось только Уилту Чемберлену, Элджину Бэйлору, Джерри Уэсту, Аллену Айверсону и Майклу Джордану.

Напомним, помимо этого, Дончич стал первым игроком в истории НБА с лучшими показателями в плей-офф по всем четырём главным категориям статистики — количеству очков, передач, подборов и перехватов.

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