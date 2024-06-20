ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: Джей Джей Редик согласовал с «Лейкерс» четырёхлетний контракт

Инсайдер: Джей Джей Редик согласовал с «Лейкерс» четырёхлетний контракт
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» остановились на кандидатуре Джей Джей Редика на пост главного тренера команды.

Как сообщает Войнаровски в социальных сетях со ссылкой на источники ESPN, контракт будет подписан на четыре года. При этом, добавляет инсайдер, Джей Джей Редик уже приступил к работе по формированию своего штаба с упором на приглашение опытных помощников.

Напомним, предыдущий наставник калифорнийского клуба Дарвин Хэм был отправлен в отставку в начале мая.

В последние годы Редик работал в качестве баскетбольного эксперта на американском телевидении.

В завершившемся сезоне «Лейкерс» уступили в первом раунде плей-офф НБА «Денвер Наггетс» (1-4 в серии).

Материалы по теме
Инсайдер рассказал, кто из руководства «Лейкерс» выступил против кандидатуры Редика

Крупнейший разгром в истории НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android