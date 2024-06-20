Инсайдер: Джей Джей Редик согласовал с «Лейкерс» четырёхлетний контракт

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Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» остановились на кандидатуре Джей Джей Редика на пост главного тренера команды.

Как сообщает Войнаровски в социальных сетях со ссылкой на источники ESPN, контракт будет подписан на четыре года. При этом, добавляет инсайдер, Джей Джей Редик уже приступил к работе по формированию своего штаба с упором на приглашение опытных помощников.

Напомним, предыдущий наставник калифорнийского клуба Дарвин Хэм был отправлен в отставку в начале мая.

В последние годы Редик работал в качестве баскетбольного эксперта на американском телевидении.

В завершившемся сезоне «Лейкерс» уступили в первом раунде плей-офф НБА «Денвер Наггетс» (1-4 в серии).

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