Инсайдер: Джей Джей Редик согласовал с «Лейкерс» четырёхлетний контракт

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» остановились на кандидатуре Джей Джей Редика на пост главного тренера команды.
Как сообщает Войнаровски в социальных сетях со ссылкой на источники ESPN, контракт будет подписан на четыре года. При этом, добавляет инсайдер, Джей Джей Редик уже приступил к работе по формированию своего штаба с упором на приглашение опытных помощников.
Напомним, предыдущий наставник калифорнийского клуба Дарвин Хэм был отправлен в отставку в начале мая.
В последние годы Редик работал в качестве баскетбольного эксперта на американском телевидении.
В завершившемся сезоне «Лейкерс» уступили в первом раунде плей-офф НБА «Денвер Наггетс» (1-4 в серии).
Крупнейший разгром в истории НБА: