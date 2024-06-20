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Хаслем — о будущем Донована Митчелла: «Кливленд» никогда не был его приоритетным местом

Хаслем — о будущем Донована Митчелла: «Кливленд» никогда не был его приоритетным местом
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Юдонис Хаслем усомнился в том, что атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл хочет остаться в клубе из Огайо.

«Я не знаю, заинтересован ли он в том, чтобы остаться в «Кливленде». Не думаю, что «Кливленд» для него в приоритете. Возможно, он захочет покинуть «Кливленд».

Когда его обменяли, «Кливленд» даже не был в списке команд, куда он хотел бы перейти. Он хотел в «Нью-Йорк». Ещё была какая-то другая южная команда. Я не буду их называть, но он говорил о других командах. «Кливленд» никогда не был в списке команд, в которые он хотел перейти в первую очередь», – приводит слова Хаслема Sports Illustrated.

В завершившемся сезоне Митчелл сыграл 55 матчей за «Кливленд» в регулярном чемпионате НБА, набирая 26,6 очка, делая 5,1 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру. Также на его счету 10 матчей в плей-офф (29,6 очка, 5,4 подбора и 4,7 передачи).

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