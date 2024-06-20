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Названы чемпионы НБА, которых Редик может взять себе в помощники в «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) двукратный чемпион лиги Рэджон Рондо является кандидатом на включение в штаб Джей Джей Редика, когда «Лос-Анджелес Лейкерс» утвердит последнего на пост главного тренера команды. Об этом информирует New York Times.

Также сообщается, что кандидатами на присоединение к штабу Редика являются экс-игрок НБА, а впоследствии ассистент Скотт Брукс, чемпион лиги Джаред Дадли и Сэм Касселл, трёхкратный чемпион НБА.

Ранее известный инсайдер Эдриан Войнаровски заявил, что «Лос-Анджелес» подписал контракт с Редиком. По сведениям Войнаровски, речь идёт о четырёхлетнем соглашении. Предыдущий главный тренер «озёрников» Дарвин Хэм был отправлен в отставку в начале мая.

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