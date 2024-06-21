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Мэджик Джонсон отреагировал на назначение Редика на пост главного тренера «Лейкерс»

Мэджик Джонсон отреагировал на назначение Редика на пост главного тренера «Лейкерс»
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Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал новость о назначении Джей Джей Редика на пост главного тренера калифорнийской команды.

«Я с осторожным оптимизмом оцениваю вероятность, что это назначение будет успешным как для «Лейкерс», так и для Джей Джей Редика. Мне нравилось наблюдать за ним как за игроком: отличный трёхочковый бросок, высокий баскетбольный IQ, страсть к игре, моральная и физическая выносливость. Если он сможет привнести в «Лейкерс» своё профессиональное видение – это может сработать!» — написал Джонсон.

Ранее сообщалось, что стороны заключили контракт сроком на четыре года.

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