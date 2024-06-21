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«К чёрту её!» Энтони высказался о баскетболистках, которые терпеть не могут Кейтлин Кларк

«К чёрту её!» Энтони высказался о баскетболистках, которые терпеть не могут Кейтлин Кларк
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони согласился с мнением, что некоторые баскетболистки WNBA могут проявлять негатив по отношению к Кейтлин Кларк.

«Я уверен, что в WNBA есть группа девушек, которые думают: «Блин, да к чёрту её!» Но такие игроки есть повсюду», — сказал Энтони на канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero в YouTube.

При этом Энтони добавил, что в лиге есть игроки, которые хорошо относятся к Кларк, но не считают правильным чрезмерно перехваливать спортсменку.

Напомним, Кларк стала рекордсменкой в студенческой лиге NCAA по результативности. Баскетболистка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

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