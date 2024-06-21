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Тренер «Бостона» – о чемпионстве в НБА: изучаю четыре титула подряд «Манчестер Сити»

Тренер «Бостона» – о чемпионстве в НБА: изучаю четыре титула подряд «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла поделился мнением о чемпионстве команды в Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024. По словам специалиста, в настоящий момент он изучает опыт футбольного клуба «Манчестер Сити».

«Второй титул подряд в следующем сезоне? Это всё, о чем я думал после победы. Пример «Манчестер Сити» – то, что я сейчас изучаю. Я анализирую четыре титула подряд этой команды в Премьер-лиге – с точки зрения науки, эмоций и всего, что этим связано», — приводит слова Маззуллы Bleacher Report со ссылкой в The Lowe Post podcast.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1.

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