Тренер «Бостона» – о чемпионстве в НБА: изучаю четыре титула подряд «Манчестер Сити»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла поделился мнением о чемпионстве команды в Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024. По словам специалиста, в настоящий момент он изучает опыт футбольного клуба «Манчестер Сити».

«Второй титул подряд в следующем сезоне? Это всё, о чем я думал после победы. Пример «Манчестер Сити» – то, что я сейчас изучаю. Я анализирую четыре титула подряд этой команды в Премьер-лиге – с точки зрения науки, эмоций и всего, что этим связано», — приводит слова Маззуллы Bleacher Report со ссылкой в The Lowe Post podcast.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1.

У кого больше всех очков в НБА: