Экс-тренер сборной США ответил критикам назначения Джей Джей Редика в «Лейкерс»

Бывший главный тренер сборной США Майк Кшишевски, возглавляющий команду университета «Дьюк», высказался о критиках решения «Лейкерс» назначить на пост главного тренера Джей Джей Редика.

«Я ничего не говорю ненавистникам, потому что то, что они говорят, не имеет ни малейшего значения. Думать, что какая-либо организация будет нанимать главного тренера по гламурным причинам, смешно. Если бы мы беспокоились о том, что говорят люди, мы бы сошли с ума. Нас должно волновать только то, что происходит в команде, а он всегда беспокоился только о себе. Посмотрите, где он в результате оказался. У меня нет сомнений, что это (критика. — Прим. «Чемпионата») ничего не изменит», — приводит слова Кшишевски Fadeaway World.

Отметим, что в бытность игроком университета «Дьюк» Редик играл под руководством Кшишевски. В последние годы он работал баскетбольным экспертом на американском телевидении.

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