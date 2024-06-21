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Шестикратный участник Матча звёзд НБА назвал лучшего игрока в истории лиги

Шестикратный участник Матча звёзд НБА назвал лучшего игрока в истории лиги
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Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА Шон Кемп считает легенду «Бостон Селтикс» Билла Расселла лучшим игроком в истории.

«Лучший в истории — это не тот, кто был лидером по набранным очкам. Это будет менее заметная фигура, которая делает много вещей, помогая другим. Билл Расселл был чемпионом по блок-шотам и сохранению мяча в игре. Чёрт, мы делали блок-шоты так, что мяч отлетал до 17-го ряда на трибунах. Он же делал блок-шоты таким образом, что после них они делали лэй-апы.

Глядя на историю баскетбола, я думаю, что Уилт Чемберлен был зверем. Но, чёрт возьми, Чемберлен изматывал свою задницу. Так что давайте будем честными, если вы говорите о лучших игроках во всех отношениях, сколько титулов они выиграли и как долго они всё это делали, он должен быть среди них», — приводит слова Кемпа Fadeaway World.

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