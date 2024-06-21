Штраус рассказал, что Джини Басс лишила абонемента Джерри Уэста из-за Фила Джексона

Баскетбольный обозреватель и писатель Итан Штраус рассказал, что владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс однажды лишила абонемента скончавшегося недавно легенды клуба Джерри Уэста за то, что последний воспрепятствовал её романтическим связям с экс главным тренером клуба Филом Джексоном.

«После смерти Джерри Басса Джини Басс унаследовала команду и полностью отлучила Джерри Уэста от франшизы, даже забрав у него абонементы. По данным источников, разлад начался ещё тогда, когда Уэст раскритиковал отношения Джини Басс с тогдашним тренером «Лейкерс» Филом Джексоном. Фил выиграл эту битву и в конечном итоге борьбу за власть с Уэстом», — написал Штраус на своём портале House of Strauss.

Напомним, Джерри Уэст ушёл из жизни 12 июня в возрасте 86 лет.

Фил Джексон тренировал «Лейкерс» с 1999 по 2004 и с 2005 по 2011 год.

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