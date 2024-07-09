Паскаль Сиакам перепутал команду, с которой подписал долгосрочный контракт

Камерунский тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам перепутал команду, за которую выступает, в благодарственном слове после подписания долгосрочного контракта.

«Я хочу поблагодарить «Рэпторс»… Организацию «Пэйсерс» за доверие ко мне», — приводит слова Сиакама пресс-служба «Индианы».

30-летний Паскаль Сиакам с начала своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации в 2016 году до января 2024 года выступал за единственный канадский клуб лиги «Торонто Рэпторс». В январе 2024 года баскетболист стал игроком «Индианы Пэйсерс» в рамках трёхстороннего обмена. По завершении прошедшего сезона-2023/2024 Сиакам и руководство «Индианы» согласовали заключение контракта со сроком действия четыре года.