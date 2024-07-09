ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Испании по баскетболу назвала финальную заявку на Олимпиаду в Париже

Сборная Испании по баскетболу назвала финальную заявку на Олимпиаду в Париже
Комментарии

Национальная команда Испании по баскетболу объявила окончательный состав из 12 человек для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как информирует пресс-служба испанцев, в заявку вошли следующие игроки: Алекс Абринес («Барселона»), Санти Альдама («Мемфис Гриззлиз»), Дарио Брисуэла («Барселона»), Лоренцо Браун («Маккаби» Тель-Авив), Альберто Диас («Уникаха»), Руди Фернандес, Усман Гаруба («Голден Стэйт Уорриорз»), Фран Герра («Тенерифе»), Хуанчо Эрнангомес («Панатинаикос»), Вилли Эрнангомес («Барселона»), Серхио Льюль («Реал» Мадрид), Хайме Прадилья («Валенсия»).

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Сборная Испании сыграет в группе с национальными командами Канады, Греции и Австралии.

Материалы по теме
«Я обещал отцу». Руди Фернандес высказался об ОИ-2024, после которых завершит карьеру

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android