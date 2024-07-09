Сборная Испании по баскетболу назвала финальную заявку на Олимпиаду в Париже

Национальная команда Испании по баскетболу объявила окончательный состав из 12 человек для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как информирует пресс-служба испанцев, в заявку вошли следующие игроки: Алекс Абринес («Барселона»), Санти Альдама («Мемфис Гриззлиз»), Дарио Брисуэла («Барселона»), Лоренцо Браун («Маккаби» Тель-Авив), Альберто Диас («Уникаха»), Руди Фернандес, Усман Гаруба («Голден Стэйт Уорриорз»), Фран Герра («Тенерифе»), Хуанчо Эрнангомес («Панатинаикос»), Вилли Эрнангомес («Барселона»), Серхио Льюль («Реал» Мадрид), Хайме Прадилья («Валенсия»).

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Сборная Испании сыграет в группе с национальными командами Канады, Греции и Австралии.

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