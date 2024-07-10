Яннис Адетокунбо выбран в качестве знаменосца сборной Греции на ОИ в Париже

Олимпийский комитет Греции выбрал тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, а также легкоатлетку Антигони Дрисбиоти в качестве знаменосцев на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«В отношении Янниса было единодушие. Кроме того, в качестве знаменосца была выбрана Антигони Дрисбиоти. Я хотел бы поздравить её и Янниса с этим окончательным выбором. Уверен, они достойно представят нашу страну», – приводит слова главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса Капралоса Eurohoops.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Мужская сборная Греции по баскетболу сыграет в группе с Канадой, Австралией и Испанией.

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