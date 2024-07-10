40-летний главный тренер «Лейкерс» Редик прояснил, чего не будет делать с игроками команды

Новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик признался, что не собирается играть в баскетбол со своими подопечными на тренировках или участвовать в соревнованиях по броскам. В настоящий момент Редику 40 лет. Лидеру «озёрников» Леброну Джеймсу 39.

«Я не стану участвовать в соревнованиях по броскам. Я не буду играть в баскетбол. В мои планы отнюдь не входит бросать ему вызов! Да, я всё ещё молод, но я просто боюсь получить травму. Я действительно боюсь», — приводит слова Редика пресс-служба «Лейкерс».

«Лейкерс» расторгли контракт с прошлым главным тренером Дарвином Хэмом после поражения от «Денвер Наггетс» в первом раунде плей-офф НБА минувшего сезона. Ему на смену пришёл Редик.

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Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: