Камала Харрис встретилась с игроками сборной США перед Олимпиадой в Париже

Вице-президент США Камала Харрис посетила расположение мужской американской сборной по баскетболу, где встретилась с игроками команды. Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба национальной команды США.

Фото: USA Basketball

Летние Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Сборная США будет играть в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

Отметим, что Харрис потенциально может участвовать в выборах президента США, сменив кандидатуру Джо Байдена.

Ранее популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о предстоящем мужском олимпийском баскетбольном турнире.

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