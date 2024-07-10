ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Камала Харрис встретилась с игроками сборной США перед Олимпиадой в Париже

Камала Харрис встретилась с игроками сборной США перед Олимпиадой в Париже
Комментарии

Вице-президент США Камала Харрис посетила расположение мужской американской сборной по баскетболу, где встретилась с игроками команды. Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба национальной команды США.

Фото: USA Basketball

Летние Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Сборная США будет играть в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

Отметим, что Харрис потенциально может участвовать в выборах президента США, сменив кандидатуру Джо Байдена.

Ранее популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о предстоящем мужском олимпийском баскетбольном турнире.

Материалы по теме
Владимир Гомельский высказался о фаворитах баскетбольного турнира на ОИ в Париже

Леброн и Карри встретились в Лас-Вегасе на сборах к ОИ-2024:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android