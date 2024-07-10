Шэмс Чарания назвал игрока сборной США, который будет вынужден пропустить ОИ-2024

Известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» и игрок сборной США Кавай Леонард будет вынужден пропустить предстоящие Олимпийские игры — 2024. Об этом Чарания сообщил в своих социальных сетях.
Согласно его информации, главным кандидатом в качестве замены Леонарду в сборной США является игрок «Бостон Селтикс» Деррик Уайт.
Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, сборная США обыграла французов.
Ранее главный тренер национальной команды США Стив Керр поделился впечатлением от работы со Стефеном Карри в сборной.