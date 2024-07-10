Стив Керр: работать со Стефом в команде — фантастика

Главный тренер национальной команды США Стив Керр восхищён работой в сборной бок о бок с лидером «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«Работать со Стефом в команде — фантастика по целому ряду причин. Очевидно, что он блестящий игрок. Но что я действительно ценю, так это комфорт, который мы испытываем друг с другом в рабочем процессе.

Мы проведём для него несколько таких же тренировок, какие обычно ставим для него в «Голден Стэйт». Он знает всё, что мы делаем, вдоль и поперёк. Однако дело не только в том, что Стеф один из наших лидеров.

Для меня неоценимо иметь возможность прислушаться к его мнению насчёт каких-то вопросов. Это помогает в общении с остальной командой», — приводит слова Керра портал Clutch Points.