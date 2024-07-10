Назван игрок, который заменит Кавая Леонарда в сборной США на Олимпиаде-2024

Защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт заменит в национальной команде США лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда. Об этом сообщает журналист ESPN Марк Спирс на своей странице в социальных сетях.

По какой причине Кавай Леонард не примет участия в Олимпийских играх — не сообщается.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, сборная США обыграла французов.

Ранее главный тренер национальной команды США Стив Керр поделился впечатлением от работы со Стефеном Карри в сборной.