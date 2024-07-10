ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван игрок, который заменит Кавая Леонарда в сборной США на Олимпиаде-2024

Назван игрок, который заменит Кавая Леонарда в сборной США на Олимпиаде-2024
Комментарии

Защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт заменит в национальной команде США лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда. Об этом сообщает журналист ESPN Марк Спирс на своей странице в социальных сетях.

По какой причине Кавай Леонард не примет участия в Олимпийских играх — не сообщается.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, сборная США обыграла французов.

Ранее главный тренер национальной команды США Стив Керр поделился впечатлением от работы со Стефеном Карри в сборной.

Сейчас читают:
Стив Керр: работать со Стефом в команде — фантастика
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android