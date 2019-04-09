«Зенит-Казань» — «Перуджа», «Чивитанова» — «Скра». Прогнозы на Лигу чемпионов

10 апреля состоятся первые полуфинальные матчи мужской волейбольной Лиги чемпионов. Ставки на них таковы: «Перуджа» и «Зенит-Казань» зарубятся не на шутку, а «Скра», благополучно проиграв два сета «Чивитанове», сможет взять партию у расслабленных итальянцев. Расскажу, почему так будет.

Прогноз матча «Зенит-Казань» — «Перуджа» (10.04.2019)

Итак, Вильфредо Леон возвращается в Казань, где за четыре года до этого выиграл все. Но вот показать в первом матче, что все успехи «Зенита» — это только кубинец, не получилось.



Во-первых, Леон проспорил бутылку лимончелло Алексею Вербову. Он заявлял, что сделает 7 эйсов, из них 3 — в либеро казанцев. На деле не получилось ни одного. Да еще и 8 ошибок на 19 подач. Что это? Я думаю, психология. Кубинец немного перегорел от желания доказать, кто тут Король. Не получилось. Будет ли повторение в Казани? Непонятно. Аргументы можно найти и за, и против.

В атаке Леон набрал свои 25 очков при 57%, но просто ему не было. То, что Владимир Алекно разберет все действия доигровщика, было ясно. Теперь стало ясно, что в Италии ничего нового Леон не приобрел. Мощные атаки в ход зенитовцы читали, на блоке на высоких мячах смягчали. В линию же Леон атакует не так стабильно.



Да, казанцы позволили многое Ланце и Атанасьевичу. Но в то же время сербский диагональный проиграл третий сет, ударив в аут на сетболе. В целом, с «Перуджей» удалось справиться. Кстати, в воскресенье итальянцы еще и «Монце» в пяти сетах проиграли.



А что же «Зенит-Казань»? Во-первых, в Италии космические 83% показал в атаке Андерсон. 15 из 18 атак — это очень круто. Сможет ли повторить Мэтт такие цифры? Вряд ли. Но свои 60% забить может. Во-вторых, здорово отработал Нгапет: 4 эйса, 2 блока, 57% в атаке. Если сравнивать его с Леоном, первый раунд за французом.



Резерв «Зенита» в игре Михайлова. Максим показал рабочие цифры, но это был не лучший его матч.

Ставки на матч «Зенит-Казань» — «Перуджа»

Какой вывод можно сделать из всего этого? Да пожалуй, что никакого. Выиграть на выезде казанцы выиграли, но это пока даже не на «золотой сет». В ответной встрече может случиться всякое. Поэтому на исход матча здесь я бы не ставил. А вот то, что встреча затянется, это наверняка. Ставка на ТБ 184,5 очка за 1.9 выглядит очень привлекательно. Команды друг друга достойны и легкой победы я здесь не жду.



Ставка: ТБ 184,5 очка за 1.9

Прогноз матча «Чивитанова» — «Скра» (10.04.2019)

Если говорить о том, кто из этой пары пройдет в финал, то на 99,9% здесь все ясно — это итальянский клуб. В первой игре борьба получилась только в третьем сете. Шанс у «Скры» был, но в концовке поляки поплыли.



И не сказать, что огромная разница в атаке. Но вот по эйсам 1:10 — это приговор на своей площадке. Теперь «Чивитанове» достаточно выиграть дома два сета, чтобы пройти в финал.



Поляки уже вылетели из чемпионата страны, поэтому для «Скры» это будет завершающий матч сезона (да, в то, что поляки совершат камбэк, я не верю). Что до «Чивитановы», то команда в воскресенье обыграла на выезде «Верону» и обеспечила себе полуфинал.



Два сета наверняка «Чивитанова» отыграет с полной боевой выкладкой, а вот потом начнется самое интересное для ставок в этом матче. Скорее всего Фердинандо Де Джорджи даст поиграть резервистам. Это значит, что мы увидим на площадке Д'Хульста, Кандагалли, Честера, Ковара, Массари, Диамантини. Эти ребята — очень неплохие игроки, но смогут ли они провести с ходу один сет с полной выкладкой?

В то же время, не думаю, что Роберто Пьяцца сразу снимет лидеров. Может быть, дадут отдохнуть Мариушу Влажлы, но в остальном итальянский специалист на родине постарается отжать у фаворита как можно больше.

Ставки на матч «Чивитанова» — «Скра»

Думаю, что тремя сетами не обойдется. Итальянцы после двух партий начнут тасовать игроков, поляки постараются воспользоваться. И думаю, сумеют. Особо рисковые могут проверить и ТБ 4,5 сета за 7.9, и даже победу поляков за 11.5.



Но думаю, что стоит обойтись консервативными ТБ 3,5 сета за 2.49. Это куда более логично.



Ставка: ТБ 3,5 сета за 2.49.



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