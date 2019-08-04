Россия – Южная Корея. Прогноз: последний шаг будет сделан

Сегодня в Калининграде в 20:00 мск женская сборная России проведет решающий матч против команды Южной Кореи. Победитель получит путевку на Олимпиаду в Токио. И это будет сборная России.

Анализ матча Россия – Южная Корея (4.08.2019)

Победа над Канадой получилась именно такой, какой и должна была быть. В меру легкой, довольно уверенной, и в то же время не совсем без проблем. Видно было, что Вадим Панков позволил себе ряд экспериментов. В частности, это двойная замена. Может быть, не в самые критические моменты тренер россиянок её делал, но Романовой и Халецкой удалось поиграть. Картины они не испортили, не усилили особенно, конечно, но с какими-то тактическими оговорками этот ход делать можно.



Что до кореянок, то да, Мексику они, конечно, обыграли. Но в целом у этой команды не видно монолита, запаса прочности. Да, есть Ким Ен Кун, в общем-то все из штаба сборной России откровенно говорят, что ключ к победе – закрыть именно этого игрока.



Главная проблема кореянок – пасующие. Все дело в том, что на подготовительном турнире в Сербии травмы получили обе (!) связующие. В итоге к отбору на Олимпиаду подошла команда с опытной, но абсолютно не сыгранной пасующей.



Да, кореянки – это, конечно, команда, играющая в азиатский волейбол со всеми вытекающими проблемами. Это и скорость атаки, и игра в защите отличная, и приём, расшатать который непросто. Но, в то же время, у команды есть одна звезда, и зачастую в нападении все сваливается к игре «отдай Ким, она разберется». На мой взгляд, это команде только вредит.



В целом, уровень сборной России выше практически на всех позициях. Учитывая уровень игры, свой зал, полные трибуны, я не думаю, что у россиянок должны возникнуть какие-то проблемы. Команда обязана побеждать и забирать путевку в Токио. А иначе завоевать ее, боюсь, будет совсем сложно. Уж очень сложный европейский квалификационный турнир вырисовывается в январе.

Прогноз матча Россия – Южная Корея (4.08.2019)

Не вижу особенных шансов у сборной Южной Кореи. Весь вопрос в том, насколько сложным окажется матч, что смогут кореянки противопоставить России.



На победу России предлагают коэффициент 1.09. Это объективно, но делать такую ставку, сами понимаете, несерьезно. Я предлагаю рассмотреть вариант с тоталом больше 141,5 очка. Считаю, что кореянки вполне могут зацепиться хотя бы в одной из партий. Не проиграть крупно эта команда тоже вполне способна.

Ставка рискованная, повторюсь, на матчи отбора женского вообще лучше не ставить. Но из всех предложенных вариантов именно этот мне кажется наиболее безопасным. Коэффициент, кстати, 1.86. Довольно неплохо, в сравнении со вчерашними 1.65. Проверим! А нашим девушкам удачи! В Токио они ехать должны, другое дело, что о медалях Олимпиады эта команда может пока только мечтать.



Ставка: ТБ 141.5 очка за 1.86.