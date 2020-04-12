Киберфутбол. Championat.com Liga Pro. Прогнозы и ставки на вечерний турнир 12 апреля

Завершаются киберфутбольные выходные вместе с Championat.com Liga Pro по FIFA20.Еще есть возможность сделать удачные ставки. Для вас готов прогноз на вечер. За трансляциями следите на канале: twitch.tv/ligapro1.

Превью вечернего турнира Championat.com Liga Pro 12 апреля

Букмекеры считают фаворитами вечерней встречи Павла Plant_Worker Скуратова и Антона Anthonyboness Костина, в предыдущей серии матчей удача явно была на стороне Скуратова, он вышел в финал и подтвердил свое лидерство. Костин в игре хорошо отбирает мяч и отличается четким средним пасом, к чужой штрафной подходит уверенно, однако теряется перед воротами соперника.



Павел Johnnygrime Пурювкин приятно удивил своих фанатов выходом в финал во вчерашней серии матчей. Козырь Павла — его опыт. Игра представителя киберспортивной организации Vega Squadron Михаила Torres Запорожца оставила в недоумении вчерашних зрителей, из фаворитов игры он стал аутсайдером, думаю, сегодня он сможет реабилитироваться.



Антон Antoxa1337 Жуков родом из Казани, раньше представлял ФК Рубин, стабильно сильный игрок, может на ничью сыграть с любым соперником.

Скуратов (CFС) Барселона — Пурювкин (RLB) Вольфсбург

Когда: 17:30 мск

Ставка: 1х за 1.42 на ФОНБЕТ

Накануне Павел демонстрировал сильную игру в этой паре, но одержать победу ему не удалось. Велика вероятность равного счета.



Жуков (RUB) Ливерпуль — Костин (NFC) Челси

Когда: 17:50 мск

Ставка: Фора (0) на Костина за 1.47 на ФОНБЕТ



Оба игрока одержали победу в финальных матчах в рамках турнира. Но личных встреч у них пока не было. Тем интереснее будет наблюдать за их игрой. Я выбираю безопасный вариант и ставлю фора (0) на Костина.



Скуратов (CFС) Барселона — Запорожец (VEG) Бавария М

Когда: 18:10 мск

Ставка: тотал меньше 3,5 мячей за 1.65 на ФОНБЕТ



Последние матчи этих игроков отличаются неоднозначностью. Думаю, сегодня Запорожец будет играть в атакующий футбол, чтобы реабилитироваться за последние матчи, в то время как игра Скуратова может носить оборонительный характер, чтобы не рисковать. Большого количества голов мы не увидим.



Пурювкин (RLB) Вольфсбург — Костин (NFC) Челси

Когда: 18.30 мск

Ставка: тотал меньше 4 голов за 1.32 на ФОНБЕТ



На последних личных встречах эти игроки не забивали больше четырёх мячей на двоих. Думаю, мы увидим хорошую оборону в этом противостоянии, и сегодняшний матч не будет исключением.

Запорожец (VEG) Бавария М — Жуков (RUB) Ливерпуль

Когда: 18:50 мск

Ставка: тотал меньше 3.5 голов за 1.68 или 1Х за 1.26 на ФОНБЕТ



Фаворитом матча букмекеры считают Михаила. Но Жуков Антон способен дать отпор и свести дело к ничейному исходу. Безопасно сыграет ставка 1X, а для тех, кто готов испытать удачу, подойдет ставка тотал меньше 3,5 мячей. Думаю, этот матч не будет отличаться большим количеством голов.



Костин (NFC) Челси — Скуратов (CFС) Барселона

Когда: 19.10 мск

Ставка: тотал больше 2.5 голов за 1.68 на ФОНБЕТ



Пожалуй, самое интересное противостояние. Стили игры Костина и Скуратова похожи. Однозначно остановить свой выбор на победителе трудно. Думаю, оба будет играть в атаку. Жду от этого матча больше трёх голов.



Запорожец (VEG) Бавария М — Пурювкин (RLB) Вольфсбург

Когда: 19:30 мск

Ставка: фора (+1) на Пурювкина за 1.55 или 2Х за 1.95 на ФОНБЕТ



Павел одержал победу в последних двух матчах с Михаилом. Я рискую и ставлю 2Х на Павла с коэффициентом 1.95, но более безопасный вариант фора (+1) на Пурювкина



Жуков (RUB) Ливерпуль — Скуратов (CFС) Барселона

Когда: 19:50 мск

Ставка: фора (0) на Скуратова за 1.47 на ФОНБЕТ



Жуков дважды выводил игру со Скуратовым вничью, но преимущество Артема очевидно. Выбираю безопасный вариант ставки.



Пурювкин (RLB) Вольфсбург — Жуков (RUB) Ливерпуль

Когда: 20:10 мск

Ставка: фора (+1,5) на Пурювкина за 1.20 на ФОНБЕТ



Очень неоднозначно оба игрока провели последние встречи. Пурювкин показал сильную игру во вчерашней серии, а Жуков одержал победу в финале. Исход этого матча может быть непредсказуемым. Ставлю фора (+1.5) на Пурювкина.



Костин (NFC) Челси — Запорожец (VEG) Бавария М

Когда: 20:30 мск

Ставка: победа Костина в основное время за 1.85 или 1х за 1.20 на ФОНБЕТ



Лидер матча Костин, но три личные встречи из четырех игроки заканчивали с равным счетом. Безопасной будет ставка 1Х за 1.20.

Прогноз и ставка на вечерний турнир Championat.com Liga Pro 12 апреля

Лидерами на групповой стадии выглядят Павел Скуратов и Антон Костин. Вероятно они же поборются в финале, а в матче за третье место сойдутся Павел Пурювкин и Антон Жуков. У обоих есть шансы войти в тройку лидеров. Очень много будет зависеть от результата их предыдущей встречи.



Ставка: Скуратов выходит в финал 1.80



В вечерней серии матчей собрались неординарные игроки, равно демонстрирующие как сильную игру так и досадные поражения. Кто окажется лидеров предположить трудно. С нетерпением жду прямого эфира на twitch.tv/ligapro1. Желаю всем игрокам удачи, а зрителям — зрелищных трансляций и азартных ставок, выигрывайте!