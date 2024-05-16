Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Альмерия» — «Барселона»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата Испании

«Альмерия» — «Барселона»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Примеры «Альмерия» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.60.

«Альмерия» уже вылетела из Примеры. Никаких математических шансов у неё закрепиться в элитном испанском дивизионе не осталось. «Альмерия» переписала антирекорд испанского футбола по количеству проведённых туров без единой победы. Успехи пришли, только когда уже третий тренер по ходу сезона возглавил «Альмерию» — это Пепе Мель. Две гостевые победы «Альмерия» одержать сумела. Здесь в гости к «Альмерии» приезжает «Барселона», которая по итогам предыдущего тура смогла вернуть себе вторую строчку в испанском чемпионате.

Это очень важное событие для команды Хави, потому что только первая и вторая команда по итогам сезона в Ла Лиге будут играть в следующем Суперкубке Испании. А это деньги, это статус, это то, к чему «Барселона» безусловно стремится. Если Хави точно хочет сохранить за собой пост главного тренера команды, то очевидно, что второе место для него — это абсолютно необходимая задача, которую нужно выполнить в концовке этого сезона. Сейчас больших проблем у «Барселоны» с составом нет. В хорошей форме находится Рафинья, забил Ламин Ямал в матче прошлого тура против «Реала Сосьедад». И Ламин Ямал стал первым футболистом в истории Ла Лиги, который забил пять мячей в возрасте до 17 лет. Ламину Ямалу по-прежнему 16. Есть Левандовски, есть Педри, есть Фермин Лопес, который много играет в последнее время.

Испания - Примера . 36-й тур
16 мая 2024, четверг. 22:30 МСК
Альмерия
Альмерия
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В общем, состав у «Барселоны» точно совершенно будет боевой. Уже силы экономить и беречь футболистов просто незачем Хави. Поэтому думаю, что здесь «Барселона» может добиться победы. Причём победы с преимуществом даже в несколько мячей. Я бы рассмотрел вариант — «Барселона» с форой (-1)», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Альмерия» — «Барселона». Второе место почти в кармане
«Альмерия» — «Барселона». Второе место почти в кармане
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android