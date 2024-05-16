«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Валенсия».

Ставка: «Реал Сосьедад» победит и тотал меньше 4.5 гола за 1.81.

Хорошо для клуба из Сан-Себастьяна, что «Валенсия» переживает спад. В последних четырёх матчах в Примере она уступила «Бетису» (1:2), «Барселоне» (2:4) и «Алавесу» (0:1), а ещё сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

Относительно минувшего сезона, у «Валенсии» наблюдается прогресс. Благодаря стараниям Рубена Барахи команда стала гораздо чаще набирать очки. Справедливости ради, выиграны только 4 из 14 последних встреч в Примере при таком же количестве ничьих.

Поставить на то, что «Реал Сосьедад» победит «Валенсию» и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. У бело-голубых показатели намного лучше, чем у «оранжевых». Они проиграли только два из восьми последних матчей в чемпионате Испании.

Слишком много голов ждать определённо не стоит. У подопечных Альгуасиля есть серьёзные проблемы с завершением. Они нечасто забивают, но сами пропускают ещё реже. В 35 матчах в Примере клуб из Сан-Себастьяна пропустил только 37 мячей. Причём большая часть голов пришлась на встречи с лидерами.

В остальном — баски сильнее, плюс своё поле и разность мотиваций. «Реалу Сосьедад» рукой подать до еврокубков, а «Валенсия» сохраняет сугубо теоретические шансы. Отставание заметное, а конкуренты на данном этапе банально мощнее.