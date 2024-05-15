«Даллас» — «Колорадо»: прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли «Даллас» — «Колорадо».

Ставка: победа «Далласа» за 2.21.

К сожалению, главное событие в серии произошло не на льду. 14 мая форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Для «Эвеланш» это колоссальная потеря, поскольку Ничушкин забросил девять шайб и сделал результативную передачу в этом плей-офф.

Габариты Ничушкина, его заряженность на борьбу, умение играть в большинстве стали важными факторами в успехе «Колорадо» в серии с «Виннипегом», которую «Эвеланш» выиграли со счётом 4-1. Теперь тренерскому штабу «лавин» предстоит в кратчайший срок перестроить схему игры, что в условиях плей-офф крайне сложно.

«Даллас» прочно захватил инициативу и ведёт в серии со счётом 3-1. «Старз» хорошо готовы физически и отлично играют в защите. Они пропустили в серии с «Колорадо» девять шайб. Главный тренер Питер Дебур тщательно разобрал тактику соперника и выявил слабые места.

«Старз» встречают нападающих «Колорадо» в средней зоне, умело перехватывают передачи и свели к минимуму собственные ошибки.Стоит отметить хорошую игру в плей-офф 35-летнего форварда «Далласа» Евгения Дадонова. Он оправился от травмы и подошёл к решающему отрезку сезона в отличной форме.

«Эвеланш» оказались в сложной ситуации. Без Ничушкина возникли сложности с созданием и реализацией опасных моментов. Кроме того, психологическое состояние «Колорадо» после отстранения россиянина от игр далеко от идеального. В свою очередь, «Даллас» в хорошей форме и успешно проводит плей-офф, поэтому предлагаем ставку на победу «Старз» за 2.21.