«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз на финал Кубка Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на финальный матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: итоговая победа «Аталанты» за 1.88.

«Ювентус» в первой части сезона смотрелся куда более здорово, чем «Аталанта». После поражения в 23-м туре чемпионата Италии от «Интера» (0:1) всё изменилось. Туринцы выиграли только 2 из 15 последних матчей в Серии А. Они спустились на четвёртую строчку в турнирной таблице.

Предполагалось, что Массимилиано Аллегри побережёт силы и мотивацию для Кубка Италии. Однако на предыдущей стадии турнира его подопечные далеко не без труда победили нестабильный «Лацио». Первый матч, проходивший в Турине, «Ювентус» выиграл уверенно, со счётом 2:0, но вот в ответном потерпел поражение — 1:2.

Во второй встрече римляне смотрелись на порядок предпочтительнее «старой синьоры». Они выиграли по владению мячом и нанесли больше ударов в створ. К 80-й минуте «Лацио» вёл — 2:0. Если бы он не упустил ряд хороших моментов, то вышел бы в финал вместо «Ювентуса».

Конечно, класс футболистов у «старой синьоры» выше, чем у «Аталанты». Однако на последнем отрезке сезона «богиня» демонстрирует футбол лучшего качества, чем туринцы. Поставить на то, что она станет обладательницей Кубка Италии, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

Бергамаски являются очень неудобным соперником для туринцев. «Богиня» проиграла только 3 из 14 последних официальных очных встреч. С учётом текущего тонуса и эмоциональной составляющей команд, в победу «старой синьоры» верится меньше.