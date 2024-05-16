Канада — Норвегия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч ЧМ-2024 Канада — Норвегия.

Ставка: индивидуальный тотал Норвегии больше 1.5 шайбы с коэффициентом 2.65.

«Кленовые листья» будут претендовать на первое место в группе, но смогут ли? После первой игры ЧМ-2024 сложились двоякие впечатления об уровне канадцев. Они с трудом выиграли у Великобритании со счётом 4:2. К слову, с тех пор она никому не забрасывала даже одной шайбы, а сборной Канады смогла. Подопечные Андре Туриньи оправдались разгромной победой в игре с Данией (5:1).

Вот только во встрече с Австрией «кленовые листья» вновь продемонстрировали, что допускают много ошибок. Они вели с комфортным преимуществом — 6:1, но каким-то невероятным образом растеряли всё превосходство, а австрийцы сравняли счёт — 6:6. В овертайме Таварес вырвал победу для канадцев, но общую картину это не исправило. Похвалить стоит Коннора Бедарда, оформившего два дубля в трёх встречах. Он забивал в каждом матче ЧМ-2024.

Вряд ли реальные шансы побороться за выход в плей-офф будут у сборной Норвегии, которая набрала только три очка в четырёх встречах. «Белые медведи» начали с серии разгромных поражений. Они уступили Швейцарии (2:5), Чехии (3:6) и Финляндии (1:4). В минувшем матче норвежцы одержали первую победу на ЧМ-2024. Им удалось выиграть у Дании со скромным счётом 2:0.

Очевидно, что «кленовые листья» значительно превосходят «белых медведей». Причём во всём. Но у них не так надёжна оборона, хоккеисты продолжают допускать ошибки и теряться, даже когда ведут с большим преимуществом. Поэтому неплохо смотрится индивидуальный тотал Норвегии больше 1.5 шайбы с коэффициентом 2.65.