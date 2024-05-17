«Риу Аве» — «Бенфика»: прогноз «Чемпионата» на игру португальской Примеры

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Риу Аве» — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» и обе забьют за 2.65.

В последнем матче «Риу Аве» сыграл вничью с находящимся под угрозой вылета «Портимоненсе» со счётом 2:2. Таким образом, команда продлила свою невероятную беспроигрышную серию до 11 встреч. Если бы не пропущенный на 90+7-й минуте гол, «большая река» могла бы одержать победу. Не хватило совсем немножко.

Действительно, серия впечатляет, но только со стороны. На самом же деле за эти 11 матчей у «Риу Аве» только две победы. Он выиграл у «Жил Висенте» (3:0) и «Витории» Гимарайнш (2:1). Поэтому особого толчка в турнирной таблице это не дало. Подопечные Луиша Фрейре занимают 10-е место, отставая от зоны еврокубков на 24 очка.

«Бенфика», в свою очередь, не смогла стать чемпионом Португалии в этом сезоне. «Спортинг» оказался намного успешнее и досрочно стал победителем первенства. Поэтому лиссабонцам придётся довольствоваться местом в квалификации в Лигу чемпионов. Но это уже точно, потому что ниже второй строчки «красные» не спустятся.

Будет интересно посмотреть, что продемонстрирует команда Луиша Фрейре. Беспроигрышная серия длиной в 11 матчей может прерваться, ведь соперник достаточно тяжёлый. Хотя «Бенфика» уже ничем не мотивирована. Поэтому в матче не должно возникнуть никакого напряжения. Учитывая тот факт, что «Риу Аве» умеет цепляться за результаты и забивал «красным» в 8 из 12 последних очных встреч, мы рекомендуем поставить на «обе забьют», но верим в победу лиссабонцев во главе с Ди Марией и Силвой.