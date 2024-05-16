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Букмекеры назвали шансы худшего клуба чемпионата Испании отобрать очки у «Барселоны»

Букмекеры назвали шансы худшего клуба чемпионата Испании отобрать очки у «Барселоны»
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16 мая на стадионе «Пауэр Хорс — Уэгос Медитерранеос» состоится матч 36-го тура испанской Примеры «Альмерия» — «Барселона». Начало – в 22:30 мск.

«Барселона» идёт явным фаворитом: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.47. Это примерно 66% вероятности. Шансы красно-белых оцениваются в 6.40 (16%). На ничью дают коэффициент 5.35 (18%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.02. Если забьют футболисты «Альмерии», сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.51.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 76 очков. «Альмерия» замыкает таблицу с 17 баллами. Клуб потерял шансы на сохранение прописки в элите.

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