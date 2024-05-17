Германия — Казахстан: ставка Анатолия Емелина на матч ЧМ-2024

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Германия — Казахстан.

Ставка: победа Германии с форой (-2.5) за 1.97.

«Сборная Германии ведёт отчаянную борьбу за выход в плей-офф. С одной стороны, это звучит удивительно, ведь речь идёт о действующем финалисте чемпионата мира, а с другой — в когорту топ-сборных подопечные Харольда Крайса пока ещё окончательно не вошли. Посмотрите на результаты немцев на текущем ЧМ: 6:4, 1:6, 1:6, 8:1. И поражения были как раз от топов — США и Швеции. А победы над Словакией и последняя над Латвией. Джон-Джейсон Петерка в ней сделал дубль.

Ну а Казахстан можно ждать в четвертьфинале только в теории — три очка в четырёх матчах. Вообще, команда Галыма Мамбеталиева выглядит здесь очень бледно. Правда, в своём прошлом матче со шведами казахстанцы поборолись. Но всё же вполне ожидаемо уступили 1:3.

Что касается личных встреч, то они проходят очень упорно. Так, три последних начиная с 2014 года закончились с разницей в одну шайбу. Дважды в пользу Германии.

Сейчас сборная этой страны тоже победит, только более уверенно. Например, с разницей в три шайбы», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».