Казахстан — Швеция: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Казахстан — Швеция.

Ставка: индивидуальный тотал Швеции больше 4.5 шайбы за 1.55.

Сборная Казахстана начала чемпионат мира с победы во встрече с Францией со счётом 3:1. Этот результат впечатлил. На минуточку показалось, что казахстанцы смогут побороться за плей-офф. Однако все надежды быстро развеялись после двух поражения кряду. Подопечные Галыма Мамбеталиева проиграли Словакии со счётом 2:6 и Латвии (0:2). Несмотря на это, шансы на плей-офф по-прежнему есть.

Швеция пока проводит ЧМ-2024 идеальным образом. Она выиграла все три встречи. Сначала «Тре Крунур» разгромили США (5:2) и Польшу (5:1), а в минувшем матче крупно победили Германию со счётом 6:1. Удивляет поразительная игра в обороне и отличная атака, главными действующими лицами которой становятся Эрик Карлссон, Андре Бураковски и Маркус Юханссон. Каждый из них набрал по пять очков по системе «гол+пас».

К сожалению, Казахстан вновь рискует остаться без очков. Уж слишком велико преимущество «Тре Крунур» над казахстанцами. Шведы превосходно держат оборону и идеально используют свои моменты в атаке. Мы предлагаем поставить на индивидуальный тотал Швеции больше 4.5 шайбы за 1.55.