«Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз на шестой матч серии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на шестой матч серии Кубка Стэнли «Каролина» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Каролины» за 2.03.

Заброшенные Кузнецовым в четвёртом и пятом матчах серии с «Рейнджерс» шайбы воодушевили «Каролину». Она обрела уверенность, собранность и вдохновение. Род Бриндамор после пятой игры отметил, что наконец-то что-то пошло по его плану. «Ураганы» затянули серию и нацелились на камбэк.

Остановить «Каролину» способен Игорь Шестёркин. В первых трёх встречах он суммарно парировал 121 бросок в створ. Вратарь установил несколько рекордов и буквально выгрыз победы во втором и третьем матчах. Он тащил абсолютно всё, воодушевляя сокомандников.

В четвёртом и пятом матчах Шестёркин тоже много выручал, но защитники клуба из Нью-Йорка стали чаще позволять «Харрикейнз» бросать из выгодных позиций. Плюс удача начала чуть чаще улыбаться подопечным Рода Бриндамора.

Питер Лавиолетт признался, что у его подопечных начинает нарастать отчаяние. За всю историю НХЛ зафиксировано только четыре камбэка с 0-3. У «ураганов» есть хорошие шансы войти в историю. Бриндамор нашёл способ нейтрализовать большинство «синерубашечников», которое сыграло важную роль в первых трёх встречах серии.

Сразу же сошла на нет результативность лучшего бомбардира «Рейнджерс» в регулярке Артемия Панарина. В последних двух матчах серии с «Каролиной» он не набрал ни одного очка, при показателе полезности «-5». Бриндамор обесточил нападение команды из Нью-Йорка, грамотно структурировав игру в обороне.

Заключить пари на победу «Каролины» в грядущем матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Два поражения подряд в плей-офф — это нехилый психологический удар. «Харрикейнз» сумели от него оправиться, но не факт, что то же получится у «синерубашечников».