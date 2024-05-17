«Фиорентина» — «Наполи»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Наполи».

Ставка: «Фиорентина» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

«Фиорентина» бросила бóльшую часть сил на Лигу конференций. Она добралась до финала турнира, победив на предыдущих стадиях «Маккаби» из Хайфы, «Викторию Пльзень» и умеющий удивлять «Брюгге». 29 мая в финале «лилии» сыграют с «Олимпиакосом».

До тех пор у Винченцо Итальяно есть возможность подготовиться и поправить дела на внутренней арене. Его подопечные занимают восьмую строчку в турнирной таблице Серии А. Отрыв от идущего следом «Наполи» составляет два очка, но у «лилий» имеется ещё игра в запасе.

У «Наполи» дела обстоят совсем иначе. Он очень нестабилен, и корни этой проблемы тянутся с самого начала сезона. Неаполитанцы пережили две смены главного тренера, но найти равнозначную или хотя бы близкую замену Лучано Спаллетти у руководства клуба не получилось.

Гости рискуют закончить сезон вне зоны еврокубков. Назначение наставника сборной Словакии Франческо Кальцоны воодушевило их, но ненадолго. «Наполи» выиграл только один из девяти последних матчей в чемпионате Италии. Победили они «Монцу» (4:2), а уступили «Аталанте» (0:3), «Эмполи» (0:1) и «Болонье» (0:2).

Поставить на то, что «Фиорентина» не проиграет «Наполи» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Флорентийцы уступили только в 4 из 18 матчей в чемпионате Италии на выезде. За этот период они забили 35 голов, что немного, но и пропустили только 20.

С результативностью дела у флорентийцев обстоят не сильно лучше, чем у неаполитанцев на последнем отрезке сезона. Три мяча на двоих команды, может, и забьют, но больше — уже вряд ли. Тем более что встреча важна с турнирной точки зрения. Думается, «лилии» будут аккуратны и предельно сконцентрированы.