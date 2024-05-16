Финляндия — Австрия: ставка Владимира Плющева на игру чемпионата мира по хоккею 16 мая

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Финляндия — Австрия.

Ставка: победа Финляндии с форой (-3.5) за 1.83.

«Подопечные Юкки Ялонена в целом уверенно начали этот мировой форум — две победы и поражение по буллитам от хозяев.

В своём предыдущем матче финны с чувством собственного превосходства обыграли Норвегию — 4:1. Оливер Капанен и Артту Хюрю сделали по дублю ещё в первой части игры, и на этом всё закончилось.

Ну а австрийцы едва не стали героями в противостоянии с Канадой. Команда Роджера Бадера, хотя и уступила действующим чемпионам мира в овертайме 6:7, по ходу матча сумела отыграться с 1:6, и вообще взяла верх в третьем периоде над канадцами — 5:0! Петер Шнайдер сделал дубль. Но побед у Австрии пока нет, и выход в плей-офф им, кажется, уже не светит.

Финляндия не станет играть с австрийцами в поддавки. У Ялонена схематичный хоккей, и в играх с аутсайдерами он почти всегда приносит победы. Вот и в пяти последних очных встречах Суоми неизменно побеждала альпийскую сборную. На прошлом ЧМ — 3:1.

Сейчас результативность будет явно выше с обеих сторон, но это не помешает выиграть Финляндии с разницей в три-четыре шайбы», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».