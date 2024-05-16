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Канада — Норвегия: ставка Анатолия Емелина на игру чемпионата мира по хоккею

Канада — Норвегия: ставка Анатолия Емелина на игру чемпионата мира по хоккею
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Канада — Норвегия.

Ставка: победа Канады с форой (-3) за 1.60.

«Сборная Канады пока вообще не утруждает себя игрой даже не на сто, а хотя бы на пятьдесят процентов. Тем не менее подопечные Андре Туриньи одержали три победы в трёх матчах и забросили в них 16 шайб. Особняком, конечно, стоит выигрыш североамериканцев у Австрии в третьей встрече текущего чемпионата мира. Они вели 6:1 после двух периодов, но позволили сопернику перевести матч в овертайм. Но там игра в кошки-мышки быстро закончилась. И уже на 15-й секунде Джон Таварес завершил матч — 7:6. Отметим и очередной гол Коннора Бедарда, который забрасывает шайбы в каждом матче.

Норвегия 14 мая одержала свою первую победу на ЧМ. Она одолела Данию — 2:0. Выигрыш команде Тобиаса Юзанссона принесли точные броски Микаэля Брандсегг-Нюгора и Эйрика Сальстена. Но включиться в борьбу за выход в плей-офф северяне не смогут.

ЧМ-2024 . Группа A
16 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
Канада
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом на прошлогоднем чемпионате мира норвежцы обыграли канадцев в овертайме, выиграв у них свой первый матч с 2010 года. Все остальные поединки остались за Канадой. Сейчас действующие чемпионы вновь победят. Причём в основное время с разницей в три шайбы», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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