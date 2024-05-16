«Альмерия» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Альмерия» – «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 2.60.

«Альмерия» явный и безнадёжный аутсайдер турнирной таблицы чемпионата Испании. Всего две победы в 35 турах и аж 70 пропущенных мячей! Причём дома команда не выигрывала вообще. Но в позапрошлом туре был обыгран «Райо Вальекано» (1:0).

У себя дома в первом круге «Барселона», которая поднялась на второе место в таблице, выиграла у «Альмерии» 3:2. Это говорит о том, что сине-гранатовые тогда просто не настроились всерьёз на соперника. Но сейчас они играть в поддавки не будут точно. Тем более после важного успеха в матче с «Реалом Сосьедад» (2:0).

У хозяев откровенно слабая оборона, у гостей звёздная атака. «Альмерия» уже вылетела из Примеры, «Барселона» борется за второе место. Все эти факты говорят от том, что каталонцы одержат победу. Крупную или нет, вот в чём главный вопрос.

Учитывая, что «Барса» решает серьёзную задачу, выигрыш гостей будет как минимум с разницей в три мяча. Вряд ли «Альмерия» способна серьёзно сопротивляться в предстоящей игре», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».