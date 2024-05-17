«Бостон» — «Флорида»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка Стэнли «Бостон» — «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» за 2.10.

«Мишки» начинали эту серию с разгромной победы со счётом 5:1, после чего оказались в роли аутсайдеров и проиграли три встречи подряд. «Флорида» ещё в минувшей игре на домашней арене могла рассчитывать на выход в полуфинал, но что-то пошло не так. «Бостон» был уверен в себе и победил со скромным счётом 2:1.

У «Брюинз» есть свои герои, которые запросто могут перевернуть ход серии, даже несмотря на замечательную игру в воротах Бобровского. Брэд Маршан постоянно заряжен в атаке, но может играть ещё лучше. Давид Пастрняк блистал в регулярке, набрав 110 очков, но в плей-офф пока забросил только четыре шайбы и сделал столько же голевых передач. И это далеко не все хоккеисты, которые могут привести «мишек» к победе.

Но, опять же, если бы не был так надёжен Бобровский и настолько хороша защита «Флориды». До пятого матча в серии у «Пантерз» превосходно получалось сдерживать нападающих «Бостона». В трёх из четырёх последних встреч «мишки» не могли нанести больше 18 бросков в створ. Настолько они выглядели беспомощно.

«Пантеры» наверняка учтут все ошибки и сделают выводы из последнего поражения. Предлагаем ставку на победу «Флориды» с коэффициентом 2.10. Бобровскому нужно оставаться таким же надёжным, а Тарасенко – прибавлять в нападении, чтобы поставить в тупик защиту «Бостона». Думается, всё у них получится.