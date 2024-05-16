«Альмерия» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Альмерия» – «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.43.

«В гонке за второе место в чемпионате Испании между «Жироной» и «Барселоной» изменилось всё полностью. «Жирона» дважды потеряла очки, а «Барса» добыла важную победу над «Реалом Сосьедад» и теперь на одно очко опережает «Жирону».

«Барселона» имеет одну игру в запасе, которую она наверняка выиграет, так как это матч с «Альмерией», худшей командой Примеры. Останется до конца чемпионата два тура, и преимущество сине-гранатовых будет четыре очка. Нужно победить один раз, и второе место окажется за «Барсой».

В первом круге «Барселона» выиграла у «Альмерии», но в сложном матче (3:2). Интересно, что за весь чемпионат «Альмерия» выиграла всего два матча и даже установила антирекорд лиги. Причём вторая победа уже была после того, как команда оформила вылет в Сегунду. Более того, обе победы были выездными, то есть дома ни разу выиграть не удалось.

Есть шанс исправить серию без побед на своём поле в матче с «Барселоной», но мне кажется, что гости выиграют этот матч и даже можно взять эту ставку с кэфом 1.43. Но можно взять и победу «Барсы» при ТМ (4.5).

«Альмерия» за 35 матчей забила 35 голов и пропустила 70. Это больше, чем другие команды, то есть в среднем за матч с участием «Альмерии» забивается по три гола. Первый очный матч принёс пять голов, и вроде бы всё указывает на верх, но обе команды понесли потери в атакующей линии.

В составе «Барсы» перебор карточек у Гюндогана, который был очень полезен в матче с «Реалом Сосьедад». В целом полузащита гостей выглядит не очень хорошо и в последнее время забивают каталонцы не очень много и тяжело. Даже против такой слабой «Альмерии», думаю, «Барселона» много не забьёт», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».