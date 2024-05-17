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«Фиорентина» — «Наполи»: коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии

«Фиорентина» — «Наполи»: коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии
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17 мая на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции состоится матч 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» — «Наполи». Начало игры — в 21:45 мск.

Букмекеры не видят явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение «Фиорентине»: поставить на победу флорентийцев можно с коэффициентом 2.55. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

При этом аналитики ожидают от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют футболисты «Фиорентины», сыграет коэффициент 1.23. Гол в исполнении «Наполи» доступен с коэффициентом 1.28.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.64. Гол в каждом тайме доступен за 1.55.

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