«Фиорентина» — «Наполи»: коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии

17 мая на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции состоится матч 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» — «Наполи». Начало игры — в 21:45 мск.

Букмекеры не видят явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение «Фиорентине»: поставить на победу флорентийцев можно с коэффициентом 2.55. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

При этом аналитики ожидают от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют футболисты «Фиорентины», сыграет коэффициент 1.23. Гол в исполнении «Наполи» доступен с коэффициентом 1.28.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.64. Гол в каждом тайме доступен за 1.55.