«Лас-Пальмас» — «Бетис»: прогноз Романа Гутцайта на игру 36-го тура чемпионата Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Примеры «Лас-Пальмас» — «Бетис».

Ставка: победа «Бетиса» за 2.04.

«Абсолютно поразительная история. «Лас-Пальмас» — одна из команд-открытий первой половины этого испанского сезона. Коллектив Пимьенты смог забраться очень высоко, но проблема в том, что во второй половине сезона «Лас-Пальмас» совершенно перестал играть. 11 туров подряд «Лас-Пальмас» не побеждает.Восемь последних туров «Лас-Пальмас» проигрывает. В этих восьми матчах команда смогла забить всего один гол. Абсолютно катастрофические показатели, которые говорят о том, что «Лас-Пальмас» сейчас, естественно, находится не в форме, не в тонусе. И в команде точно не может быть хорошей атмосферы при таких результатах.

С другой стороны, «Бетис», который, наоборот, в последнее время приободрился. У «Бетиса» четыре победы и ничья в последних пяти турах испанского чемпионата. В прекрасной форме находится Иско, который традиционно феерил в матче прошлого тура, когда «Бетис» обыграл «Альмерию» у себя на поле со счетом 3:2. И Иско вообще практически всегда признается лучшим игроком матча, в котором принимает участие «Бетис». У него рекордное количество призов лучшему игроку встречи среди всех футболистов испанского чемпионата в нынешнем сезоне.

Иско на поле будет и на этот раз. Виллиан Жозе, Форнальс, Айосе, Гвидо Родригес. Очень хороший подбор футболистов у Мануэля Пеллегрини. На скамейке часто оказывается Набиль Фекир, который может появиться на поле по ходу матча. В общем, каких-то глобальных проблем у «Бетиса» с тем, чтобы собрать очень качественный стартовый состав, нет. Поэтому для меня «Бетис» фаворит этого, хоть и гостевого матча против «Лас-Пальмаса». Думаю, «Бетис» сможет добиться победы, которая поможет ему укрепиться на шестой позиции и сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».