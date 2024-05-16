«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: прогноз Романа Гутцайта на игру Примеры 16 мая

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» – «Валенсия».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой (-1) за 2.07.

«Реал Сосьедад» будет дома принимать команду Рубена Барахи, которая в последних турах побед не знает. Многообещающим казалось окончание этого сезона для «Валенсии». В какой-то момент она была даже близка к тому, чтобы заскочить в еврокубковую кампанию, оказаться на седьмой строчке и сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне. Но всё-таки результаты в концовке дают понять, что, пожалуй, «Валенсии» рано думать о еврокубках. Нужно пока ощущать себя командой-середняком испанского чемпионата.

А вот «Реал Сосьедад» в еврокубки наверняка попадёт, команда хочет быть не в Лиге конференций, а в Лиге Европы. И для того, чтобы закрепиться на нужной позиции, «Сосьедаду» нужно реабилитироваться после поражения в Барселоне со счётом 0:2. Это было всего лишь несколько дней назад. «Реал Сосьедад» в этом матче будет вынужден обходиться без целой группы футболистов. Но если мы говорим прямо про игроков основы, то это два защитника, Хави Галан и Игор Субельдия. Они этот матч будут пропускать. Под вопросом участие в игре Субименди, опорного полузащитника, которым уже которое трансферное окно интересуются богатые испанские, да и вообще европейские команды.

Интересно будет понять, попадёт ли в стартовый состав Арсен Захарян, который с первых минут редко выходит в последнее время у Иманола Альгуасиля. Но в этом матче вполне возможна ротация, так что я бы не исключал появления Захаряна на поле с первых минут. Вместе с Браисом Мендесом, Микелем Мерино и другими звёздами нынешнего «Реала Сосьедад». К которым, конечно же, нужно отнести Такефусо Кубо и Микеля Оярсабаля.

Мне кажется, что «Сосьедад» после поражения от «Барселоны» окажется в намного более комфортных для себя условиях. Домашняя игра против «Валенсии». «Валенсия» команда в этом сезоне непростая, «Валенсия» умеет закрываться и играть на контратаках. Поэтому какой-то феерии от хозяев я бы не ждал и аккуратно предположил бы что «Сосьедад» победит, может быть с преимуществом более чем в один мяч. Например, «Реал Сосьедад» с форой (-1)», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».