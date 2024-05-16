«Реал Сосьедад» – «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на матч 36-го тура Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Реал Сосьедад» – «Валенсия»

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.60.

«Валенсия» к концу сезона обрела хорошую форму, а «Реал Сосьедад» как-то потерял мотивацию, не попав в Лигу Чемпионов, и показывает нестабильные результаты. Тем не менее, команда из Сан-Себастьяна всё равно опережает «летучих мышей» в турнирной таблице на одну строчку и шесть очков. Хозяева седьмые (54 очка), гости восьмые (48 очков). Плюс, «Реал Сосьедад» претендует на выход в Лигу конференций.

Из последних пяти матчей «Реал Сосьедад» выиграл всего один, а в прошлом туре уступил на выезде «Барселоне». «Валенсия» на этом отрезке тоже выиграла всего один поединок, кстати, в этот период у неё было гостевое поражение от той же «Барсы» (2:4), в предыдущем матче сыграла дома вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

В первом круге «Сосеьдад» победил своего соперника минимально 1:0. Голевой феерии от этого матча ждать не стоит, а вот что-то похожее на матч первого круга вполне возможно.

Состав у хозяев сильнее, а дисквалифицированных нет. Они и возьмут верх», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».