«Фиорентина» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Фиорентина» — «Наполи».

Ставка: ничья за 3.45.

«В одном из последних туров чемпионата Италии встретятся «Фиорентина» и «Наполи». Сейчас соперники ведут борьбу за восьмую строчку, позволяющую играть в еврокубках. Однако у «фиалок» плотный график матчей. Так что не уверен, что мы тут точно увидим победителя по исходу 90 минут.

«Наполи» находится сейчас в далеко не лучшей форме. Клуб полностью провалил защиту титула в этом сезоне. Ни о какой борьбе даже за топ-4 не шло и речи. Несколько тренеров сменилось, главные звёзды могут уйти летом. В общем, сейчас это совсем не тот коллектив, чьими выступлениями мы наслаждались ещё год назад.

В таблице «Наполи» сейчас идёт девятым. От вышестоящей «Фиорентины», с которой они и играют, клуб отстаёт на два очка. Правда, у соперника неаполитанцев ещё есть игра в запасе. Да и не особо всё равно верится в то, что подопечные Франческо Кальцоны смогут действительно побороться за финиш в топ-8.

Дело в том, что коллектив из Неаполя идёт на серии без побед. Если брать последние несколько месяцев, то там у него всего лишь одна победа. В последних встречах «Наполи» чередовал ничьи и поражения. В том числе терпел неудачи с несколькими нижестоящими командами — 1:1 с «Удинезе», 0:1 с «Эмполи» и 2:2 с «Фрозиноне».

«Фиорентина» же выглядит намного лучше своего соперника, даже если взять её последние туры — три победы в четырёх встречах. Пусть и все игры тоже у команды были с нижестоящими противниками. Но зато больших успехов «фиалки» добились в Лиге конференций — в полуфинале прошли «Брюгге» и вышли в финал. В Кубке Италии флорентийцы тоже были близки к успеху, но вылетели в 1/2 от «Аталанты».

В общем, если бы не график матчей, то особой интриги тут не было бы. «Фиорентина» близка к тому, чтобы показать очень уверенный финиш сезона, возможно, даже с победой в еврокубке. Так что клуб может пренебречь заключительными турами Серии А. «Наполи» в своем нынешнем состоянии вряд ли воспользуется слабостью соперника», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».