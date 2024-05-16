США — Франция: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею США — Франция.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.55.

Сборная США привезла на чемпионат мира в Чехию сильный состав, состоящий из известных хоккеистов НХЛ. Несмотря на это, результаты явно не оправдывают ожидания. Первый матч турнира «ледяные янки» проиграли Швеции со счётом 2:5. Во второй встрече удалось реабилитироваться, выиграв у Германии крупно — 6:1. Однако в последней игре вновь последовала неудача, и США уступили Словакии (4:5 ОТ). Не помогают даже старания Брэди Ткачука.

Сборная Франции стартовала на ЧМ-2024 с двух поражений. Она проиграла Казахстану (1:3) и следом Латвии (2:3 ОТ). Первую победу «синие» одержали в минувшей встрече с Польшей со счётом 4:2. Большой вклад в результаты привносит представитель КХЛ Стефан Да Коста. Как и планировалось, он становится лидером сборной. В трёх играх нападающий «Автомобилиста» набрал четыре очка по системе «гол+пас».

Над «ледяными янками» нависло напряжение. Болельщикам не нравится их игра. Ожидания не оправданы. Франция и не рассчитывает на первое место в группе, но выход в плей-офф по-прежнему остаётся задачей, которую можно решить. Думается, благодаря активности Ткачука и Да Косты нас ожидает результативный хоккей. Поставим на тотал больше 5.5 шайбы за 1.55.