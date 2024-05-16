Казахстан — Швеция: ставка Владимира Плющева на матч ЧМ-2024

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Казахстан — Швеция.

Ставка: победа Швеции с форой (-4) за 1.81.

«Казахстан на этом чемпионате мира пока совсем не блещет. Одна победа и два поражения в трёх матчах говорят о том, что подопечным Галыма Мамбеталиева будет очень сложно выйти в плей-офф. Ко всему ещё и результативность у команды в этих играх невысокая — пять шайб. Так, в своей последней игре казахстанцы проиграли Латвии всухую 0:2.

Ну а у сборной Швеции всё в полном порядке — три победы в трёх матчах с общим счётом 16:4. Последний выигрыш «Тре Крунур» у Германии и вовсе впечатлил — 6:1. Андре Бураковски набрал 1+2, Эрик Карлсон, который набирает очки за результативность в каждой встрече, 1+1.

Таким образом, подопечные Сэма Халлама очень уверено возглавляют турнирную таблицу группы В. В предстоящем матче шведы, конечно, явные фавориты. Весь вопрос, с какой разницей они выиграют этот матч. Игра у Швеции явно идёт. Скорее всего, они продолжат в том же духе.

Швеция выиграет с разницей не меньше чем в четыре шайбы. Это минимум», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».