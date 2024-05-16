США — Франция: ставка Анатолия Емелина на игру группового этапа ЧМ-2024

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира США — Франция.

Ставка: победа США с форой (-3.5) за 1.70.

«Сборная США в своём последнем матче после двух побед на старте уступила сборной Словакии в овертайме 4:5. Подопечные Джона Хайнса догоняли почти всю игру, Люк Хьюз набрал 1+1. Но это не помогло. И американцы опустились на четвёртое место, имея четыре очка.

Столько же и у сборной Франции, но они пока расположились на строчку ниже. Команда легенды французского хоккея Филиппа Бозона в своём предыдущем матче взяла верх над Польшей 4:2. Стефан Да Коста в полном порядке — 1+1, дубль сделал Джастин Адамо.

Вот только статистика противостояний между «трёхцветными» и «звёздно-полосатыми» удручающая для европейцев. Девять поражений в девяти матчах с общим счётом 9:44! Включая прошлогодние 0:9 на ЧМ. Очевидно, что Франция очень удобный для США оппонент. И после поражения от Словакии американцы выйдут на лёд с решительным настроем и опять окажутся сильнее французов. Не выходя за три периода и с разницей в три-четыре шайбы», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».