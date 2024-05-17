«Саутгемптон» — «Вест Бромвич»: прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Чемпионшипа «Саутгемптон» — «Вест Бромвич».

Ставка: победа «Саутгемптона» за 1.80.

«Святые» завершили сезон победой в матче с «Лидсом» со счётом 2:1. Они наверняка были уверены, что смогут выиграть первую встречу у «Вест Бромвича», которую провели в гостях. Однако в таких обстоятельствах ничья была более вероятным результатом.

У «дроздов» было несколько отличных моментов, чтобы открыть счёт в матче. Впрочем, как и у «святых». Команды нанесли примерно равное количество ударов по воротам, но подопечные Рассела Мартина почти в два раза чаще владели мячом. Поэтому «Альбион» ещё должен быть доволен ничьей.

У подопечных Рассела Мартина есть все шансы одержать победу, если получится реализовать хотя бы один момент. Два последних очных матча «святые» выиграли (2:1 и 2:0). Правда, в одной из этих игр помогло раннее удаление в составе «дроздов». Вряд ли стоит ожидать подобного подарка в такой ответственной встрече.

В первой игре «святым» не хватало помощи Че Адамса. Мартин будет надеяться, что нападающему удастся избежать серьёзных последствий после проблем с ногой. В остальном трудностей с составом у «Саутгемптона» нет.

«Вест Бромвич» вряд ли может чем-то удивить «Саутгемптон» в гостевом матче. Команда очень слабо проводит игры на выезде. А вот «святые» возвращаются на домашний стадион, на котором будут чувствовать сумасшедшую поддержку болельщиков. Мы предлагаем поставить на победу подопечных Рассела Мартина с коэффициентом 1.80.