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«Динамо» — «Крылья Советов»: букмекеры дали прогноз на матч чемпионата России

«Динамо» — «Крылья Советов»: букмекеры дали прогноз на матч чемпионата России
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18 мая в Москве состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 мск.

Явным фаворитом считается «Динамо»: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.44. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 1440 рублей. Победа «Крыльев Советов» оценена в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Букмекеры ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют футболисты «Динамо», сыграет коэффициент 1.07. Гол в исполнении «Крыльев Советов» доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

«Динамо» после 28 туров РПЛ занимает первое место в таблице, «Крылья Советов» идут восьмыми.

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