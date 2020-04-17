Киберфутбол. Championat.com Liga Pro. Прогнозы и ставки на вечерний турнир 18 апреля

Отличный субботний вечер для любителей ставок вместе с Championat.com Liga Pro по FIFA20. Хватайте ставки и прогнозы на матчи. За трансляциями следите на канале: twitch.tv/ligapro1.

Превью вечернего турнира Championat.com Liga Pro 18 апреля

Среди участников букмекеры выделяют Михаила Torres Запорожеца, на его победу стоит коэффициент 3.0 а за выход в финал 1.6 на ФОНБЕТ. Михаил — обладатель Кубка России по киберфутболу 2018. Он хороший игрок, однако показал слабую игру на прошлых выходных. В субботу не вышел в полуфинал а на второй день оказался третьем. Интересно, изменилось ли что-то за неделю?

Одним из его противников будет Давлят Dav Сагитов — опытный игрок, представитель киберспортивной организации Tundra Esports. Давлят хорошо идет в отбор, уверенно действует в обороне и выходит в контратаки за счет точных длинных пасов.



Роберт Ufenok77 Фахретдинов, вступает в борьбу вечером. Роберт представляет киберфутбольное направление ФК «Локомотив» (Loco Esports). На прошлых выходных многие пророчили Роберту победу и как минимум выход в финал, но он оказался на четвертом месте. Посмотрим на его игру сегодня.



Илья I_pele Пелехацкий — частый участник крупных киберфутбольных соревнований и блогер. Замыкает состав участников Данила Shemayakin Шемякин. Данила профессионально занимается киберфутболом последние пару лет, в прошлую субботу он вышел в плей-офф турнира, однако на этом его последние достижения заканчиваются.



Фахретдинов (ROB) Локомотив — Сагитов (TES) Арсенал

Когда: 17:30 мск

Ставка: Фора (-1) на Фахретдинова за 2.85 на ФОНБЕТ



Ставлю на победу Фахретдинова с разницей в два мяча, основываясь на прошлой игре в групповом этапе, когда Фахретдинов с крупным счетом обыграл Сагитова.

Запорожец (VEG) Бавария М — Шемякин (PSG) ПСЖ

Когда: 17:50 мск

Ставка: тотал больше 2.5 мячей за 1.50 на ФОНБЕТ



Полагаю, что в матче будет забито как минимум три мяча. Запорожец — фаворит матча, он будет выстраивать атакующую игру. Шемякин будет вынужден не отставать по количеству забитых мячей.



Фахретдинов (ROB) Локомотив — Пелехацкий (PWR) Ман. Юн

Когда: 18:10 мск

Ставка: индивидуальный тотал Пелехацкого больше 1 мяча за 1.83 на ФОНБЕТ



Лидер матча, по мнению букмекеров, Фахретдинов, но я бы не был так однозначен в своих прогнозах. Безопасно сыграет ставка на индивидуальный тотал Пелехацкого больше одного гола, основываясь на его последних результатах.



Сагитов (TES) Арсенал — Шемякин (PSG) ПСЖ

Когда: 18.30 мск

Ставка: победа Сагитова за 1.90 на ФОНБЕТ



Это встреча одного из фаворитов турнира с аутсайдером. Думаю, победа дастся Сагитову без особого труда.



Пелехацкий (PWR) Ман. Юн. — Запорожец (VEG) Бавария М

Когда: 18:50 мск

Ставка: индивидуальный тотал Пелехацкого больше 1 мяча за 1.55 на ФОНБЕТ



Основываясь на предыдущих играх Пелехацкого, можно уверенно сказать, что он забьёт больше одного мяча в основное время. Безопасна сыграет ставка на индивидуальный тотал.

Шемякин (PSG) ПСЖ — Фахретдинов (ROB) Локомотив

Когда: 19.10 мск

Ставка: индивидуальный тотал Шемякина больше 1 мяча за 1.75 на ФОНБЕТ



Можно довериться букмекерам и поставить на победу Фахретдинова с коэффициентом 1.72 на ФОНБЕТ, но я рекомендую ставить на индивидуальный тотал Шемякина, так как Фахретдинов последнее время нестабилен.



Пелехацкий (PWR) Ман. Юн. — Сагитов (TES) Арсенал

Когда: 19:30 мск

Ставка: фора (0) на Сагитова за 1.45 на ФОНБЕТ



Сагитов стабильно хорошо играет, выходит в финал и полуфинал, но Пелехацкий может доставить проблем Сагитову в матче, так как у них схожие тактики на игру. Безопасно сыграет фора (0) на Сагитова.



Запорожец (VEG) Бавария М — Фахретдинов (ROB) Локомотив

Когда: 19:50 мск

Ставка: Х2 за 1.53 на ФОНБЕТ



Это интересный матч, такое противостояние было на Кубке России по киберфутболу в 2018 году, тогда все закончилось победой Запорожеца. Думаю, сегодня у Роберта есть все шансы показать хорошую игру и как минимум не проиграть.



Сагитов (TES) Арсенал — Запорожец (VEG) Бавария М

Когда: 20:10 мск

Ставка: тотал меньше 3.5 мячей за 1,57 на ФОНБЕТ



Сагитов хорошо играет в обороне. Скорее всего, Запорожец не станет рисковать и идти в атаку. В этом матче мы не увидим большого количества забитых мячей. Сыграет ставка тотал меньше 3.5 голов.



Шемякин (PSG) ПСЖ — Пелехацкий (PWR) Ман. Юн

Когда: 20:30 мск

Ставка: победа Пелехацкого за 2.00 на ФОНБЕТ



Пелехацкий будет идти в атаку за счет быстрых флангов и длинных передач, он не допустит потери очков в борьбе за выход из группы. В матче с Шемякиным он признан фаворитом.

Прогноз и ставка на вечерний турнир Championat.com Liga Pro 18 апреля

Букмекеры ставят на выход в финал и победу Запорожеца, но я считаю, что в финале сойдутся Сагитов и Фахретдинов. Это будет интересный и достойный матч, победа в котором может достаться Фахретдинову. В битве за третье место встретятся Запорожец и Пелехацкий, в этом противостоянии сильнее скорее всего окажется Запорожец.Ставлю на выход Фахретдинова в финал.



Ставка: Фахретдинов выйдет в финал за 1.68 на ФОНБЕТ



Желаю всем хорошего вечера за просмотром и удачных ставок. Жду на трансляции twitch.tv/ligapro1 смотрите и выигрывайте!